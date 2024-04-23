Manisa’da kaptan dönüyo

TRENDYOL 1. Lig'de kümede kalma yolunda Altay galibiyetiyle önemli bir adım atan Manisa FK'da kaptan Oğuz Gürbulak takıma dönüyor. Ege derbisinde cezalı olduğu için forma giyemeyen Oğuz, önümüzdeki hafta Adana ile deplasmanda oynanacak olan kritik maçta forma giyebilecek. Oğuz, Altay maçında kendisinin yerine on bire dahil olan ve kırmızı kartla oyundan atılan Rroca'nın orta alandaki boşluğunu dolduracak. Düşme potasındaki rakibi Adana'yla aradaki puan farkını 4'e çıkaran Manisa FK, kazanıp rahat bir nefes almak istiyor.