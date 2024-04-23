Nazilli Bld’de Ertuğrul gitti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta evinde Karacabey Belediyespor'a 3-1 mağlup olup küme düşme korkusunu üzerinden atamayan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Bülent Ertuğrul ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Evimizde oynadığımız Karacabey maçı sonrasında Bülent Ertuğrul hocamız ile yollarımızı ayırdık. Bülent Ertuğrul'a emekleri için teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Ligin son haftasında deplasmanda oynayacağımız Ankaraspor maçına deneyimli altyapı hocamız Gürhan Sönmez ile çıkacağız" denildi. Grupta düşme hattındaki Zonguldak Kömürspor'un 6 puan üzerinde olan Nazilli Bld'ye rakibi 2'de 2 yapsa bile beraberlik yetecek.