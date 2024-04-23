Vinç kabininde maç keyfi

AYDIN Süper Amatör Lig'de Play- Off Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren lider Kuyucakspor'un kulüp yöneticisi Osman Aklık, 2023 yılı Ekim ayında Kurtuluşspor ile oynadıkları maçta çıkan olaylardan dolayı 365 gün hak mahrumiyet cezası almıştı. Aldığı cezadan dolayı stadyumlara girişi yasaklanan Aklık, şampiyonluğa oynayan takımının maçlarını izleyebilmek için ilginç bir yöntem geliştirdi. Takımını iç ve dış saha maçlarında yalnız bırakmayan 34 yaşındaki Aklık her maç öncesi vinç kiralayıp, stadyum dışından maçları izliyor. Kuyucakspor sevdalısı Aklık, son olarak Davutlarspor ile oynadıkları maçta vinç kiraladı. Futbolseverler, vinç kabininde maç izleyen Aklık'ı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"İZLEMEZSEM İÇİM RAHAT ETMEZ"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Aklık, vinç kiralama maliyetinin 2 bin lirayı bulduğunu söyledi. Aklık, "Vanspor FK Başkanı Feyat Kıyak da böyle bir ceza almıştı ve vinç kiralayıp takımının maçını izlemişti. Bundan esinlenerek ben de vinç kiraladım. Maçları izlemezsem içim rahat etmez. Sezon sonunda Bölgesel Amatör Lig'e çıkacağımıza inanıyoruz" dedi.

Bölgesel Amatör Lig'e çıkacaklarına inandığını ifade eden Osman Aklık, "Kuyucakspor sevgimiz hiç bitmez" dedi.