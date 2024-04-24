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Haberler Spor ALTINORDU’DA Keni Var umut verdi

ALTINORDU’DA Keni Var umut verdi

HABER MERKEZİ
ALTINORDU’DA Keni Var umut verdi
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bitime 2 hafta kala kümede kalışını ilan eden Altınordu'da sezonun ilk yarısında hayal kırıklığı yaşatan Keni Var Uzun, ikinci devredeki performansıyla yüzleri güldürdü. Sezon başında Almanya 5. Lig ekibi TuS Bövinghausen'den transfer edilen 1,96 boyundaki gurbetçi santrfor, ilk yarıda şans bulduğu 12 karşılaşmada skora katkı sağlayamayınca kiralık listesini konuldu. Ara transfer döneminde kulüp bulamayınca takıma dönen Keni Var, ikinci devrede attığı kritik gollerle takımının lige tutunmasında pay sahibi oldu. Kırmızı-lacivertli formayla ilk golünü Kırşehir FSK filelerine bırakan Keni, daha sonra Zonguldak Kömürspor, Diyabekirspor ve son olarak Yeni Mersin İY ağlarını havalandırdı.
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