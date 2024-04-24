Bodrum Celal’e sevindi

Trendyol 1. Lig'de Play-Off oynamak için hazırlanan Bodrum FK'da golcü Celal Dumanlı'nın, yaklaşık 6 ay sonra gol atmasının sevinci yaşanıyor. En son golünü 11. hafta karşılaşmasında Ege derbisinde Manisa FK'ya atan Celal, 5 Kasım 2023 tarihinden beri skor üretememişti. Yaklaşık 170 gün bir türlü beklenen patlamayı yapamayan deneyimli golcü, Şanlıurfaspor karşılaşmasında rakip fileleri havalandırarak gol orucuna son verdi. Trendyol 1. Lig'in bitmesine sayılı haftalar kala Celal'in bu süreçte ilk 11'de daha çok fırsat bulması bekleniyor.