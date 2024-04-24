  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Bodrum Celal’e sevindi

Bodrum Celal’e sevindi

DOĞANCAN BİNGÖL
Bodrum Celal’e sevindi

Trendyol 1. Lig'de Play-Off oynamak için hazırlanan Bodrum FK'da golcü Celal Dumanlı'nın, yaklaşık 6 ay sonra gol atmasının sevinci yaşanıyor. En son golünü 11. hafta karşılaşmasında Ege derbisinde Manisa FK'ya atan Celal, 5 Kasım 2023 tarihinden beri skor üretememişti. Yaklaşık 170 gün bir türlü beklenen patlamayı yapamayan deneyimli golcü, Şanlıurfaspor karşılaşmasında rakip fileleri havalandırarak gol orucuna son verdi. Trendyol 1. Lig'in bitmesine sayılı haftalar kala Celal'in bu süreçte ilk 11'de daha çok fırsat bulması bekleniyor.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA