Bucaspor’un şansı tutmuyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928 bu sezonki yenilgilerini kendisi gibi Play-Off hattında yer alan rakiplerinden aldı. Bu sezon geride kalan süreçte oldukça iyi bir performans gösteren ancak son haftalarda aldığı sonuçlarla şampiyonluk iddiasını yitirerek Play-Off Finali'ni hedefleyen İzmir temsilcisi, sahadan puansız ayrıldığı maçlarda direkt rakiplerine diş geçiremedi. Geride kalan 34 karşılaşmada 5 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler bu süreçte Play-Off veya şampiyonluk mücadelesi veren Vanspor FK, 1461 Trabzon ve Esenler Erokspor'a kaybetti.

VAN'A ŞANSI HİÇ TUTMADI

Bucaspor 1928, ikinci basamakta bulunan Vanspor FK'ya iki maçta da diş geçiremezken, son iki haftada 1461 Trabzon'a deplasmanda, Esenler Erokspor'a da evinde yenildi. İzmir ekibi ilk 6 takım dışında bir kez de 7. sıradaki Karacabey Belediyespor'a kaybetti.

SARI-LACİVERTLİ CAMİA KENETLENDİ

BUCASPOR 1928'de yönetimin Esenler Erokspor maçının ardından yaptığı açıklama camia da infial yarattı. Sarı-lacivertli taraftarlar takımlarının yanında olduklarını belirtti ve kalan maçlar ile Play-Off müsabakaları öncesi birlik çağrısı yaptı. Öte yandan İzmir temsilcisinde gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi. Bilindiği gibi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, sarı-lacivertli kulübü Erokspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle sevk etmişti. Kurulun bugün cezayı açıklaması bekleniyor.