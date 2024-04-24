Denizlispor’da Bekir’e kanca

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta küme düşen Denizlispor'da gösterdiği performansla parlayan Bekir Turaç Böke'ye talip var. Bu sezon forma giydiği 28 karşılaşmada rakip ağları 15 kez havalandırmayı başaran 24 yaşındaki forvet için 1. Lig'den birçok ekibin nabız yokladığı ifade edildi. Yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonun son maçlarında forma giyemeyecek olan Bekir için Boluspor ve Gençlerbirliği'nin ilgisinin olduğu kaydedildi. Yeşil-siyahlılarla sözleşmesi haziran ayında bitecek olan isim için Denizlispor bonservis ücreti de kazanamayacak.