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Haberler Spor Fethiye-Marmaris etabı Lonardi’nin

Fethiye-Marmaris etabı Lonardi’nin

ERDOĞAN CANKUŞ
Fethiye-Marmaris etabı Lonardi’nin

2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 3. etabını, Polti Kometa takımının İtalyan sporcusu Giovanni Lonardi kazandı. Turun 3. etabı, uzunluğu 156'dan 147,4 kilometreye düşürülen Fethiye ile Marmaris arasındaki parkurda düzenlendi. Toplu finişe sahne olan etabın sonunda Bora-Hansgrohe takımından Danny van Poppel Van Poppel bitiş çizgisini ilk sırada geçti ancak son metrelerde Lonardi'yi bariyerlere sıkıştırdığı gerekçesiyle sprintten diskalifiye edildi. Bu kararla Lonardi 3 saat 24 dakika 57 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Yarışa, bugün Marmaris ile Bodrum arasındaki 137,9 kilometrelik 4. etapla devam edilecek.

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