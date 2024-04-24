Genç Horozlar da düştü

U19 Elit B Liginde 31 puanla 16.sırada bulunan Denizlispor U19 Takımı, ağabeyleri gibi, son 3 maça girilirken ligde kalma umutlarını tüketti. 31 maçta 31 puan toplayabilen yeşil siyahlılar, 9 galibiyet, 4 beraberlik 18 mağlubiyet aldı. 41 gol atarken, kalesinde 51 gol gördü. Denizlispor kalan 3 maçta Sakaryaspor ile deplasmanda, Eskişehirspor ile evinde oynadıktan sonra, sezonu Bandırmaspor deplasmanında noktalayacak. Horozlara 3'te 3 yapması bile ligde tutunması yetmeyecek. Çünkü; son 5 takımın düşeceği ligde, düşme hattında ki 5 takımın üzerinde 40 puanla 13. Sırada ki Ümraniyespor'a kalan 3 maçta 1 puan yetecek.

ZORLU MAÇLARA ÇIKACAK

Denizlispor U19, bir alt lige geriledi ve gelecek sezon Bölgesel Gençlik Gelişim Ligi'nde mücadele edecek. Yeşil-siyahlıların gençlerinin gelecek hafta Sakarya deplasmanına gitmeyeceği konuşuluyor.