Göztepe basketbolda Ateşdağlı dönemi

Önümüzdeki sezondan itibaren Türkiye Basketbol 2'nci Ligi'nde mücadele edecek olan Göztepe Erkek Basketbol Takımı'nda, Gürsel Aksel Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısıyla 48 yaşındaki başantrenör Şahin Ateşdağlı'nın göreve getirildiği açıkladı. Düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Başantrenör Şahin Ateşdağlı, "Ne kadar büyük bir camiada tekrar çalışacağımı gördüğüm için çok mutluyum. Sizler gibi bu kadar bu işin içerisinde olan yıllarca bu kulübe hizmet etmiş ve dışarıdan basın olarak desteklemiş olan insanların önünde olmak benim için gerçekten çok keyifli ve gurur verici bir şey. Yaklaşık 20 yıl önce burada eksik kalmış bir şey var benim için. Bir hikaye var. O hikayeyi tamamlamak için ilk konuşmamızda sonra burada olmayı hiç uzatmadan kabul ettim. Ben yarım kalan hikayeyi bitirmek için burada olmak istediğimi ifade ettim. O açıdan benim için çok önemli bir yer olacak burası. Burada olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"GÜZEL BİR EKİP KURACAĞIZ VE BİRLİKTE İLERLEYECEĞİZ"

Doğru bir yapılanmayla nelerin yapılabileceğini yıllardır Göztepe'nin gösterdiğini dile getiren Ateşdağlı, "Şimdi basketbolda da başkanımla beraber uzaktan olsa da takip ettiğim bir yapılanma var. 3 senelik ve altı dolu ilerleyen bir sistem var. O sistem bizimle beraber tabii ki burada sadece tek başıma ben değil kuracağımız ekiple beraber çok da güzel bir ekip kuracağız ve birlikte ilerleyeceğiz. Ama aynı zamanda Göztepe'yi çok yukarıya çıkacağını düşündüğüm bir teknik ve idari ekip olacak. Burada en önemli şey de şu, buraya geldikçe her gün yeni bir yüzle tanışıyorum. Ama bu işin bu taşın altına elini sokmuş, burada inanılmaz çok sayıda insan var ve bu insanların hepsi çok enerjik, çok üst düzeyde bu işe enerji harcayan insanlar. Bu da çok keyif verici bir şey. Biz antrenörler açısından baktığımızda ben bu enerjiyi bizim de sahada sizlere vereceğimizi, taraftarlara vereceğimizi ve hep beraber Göztepe'nin hak ettiği yer olan en üst ligde kalıcı bir şekilde altı dolu bir şekilde olacağımızı düşünüyorum. Bu konuda da bana düşen ne varsa ben elimden geleni ve aynı şekilde sahaya çıkan herkes elinden gelen her şeyi yapacak" dedi.

"ÇOK KOLAY OLMAYACAK"

Başladıkları maceranın uzun bir maraton olduğunu söyleyen Ateşdağlı, sözlerini şöyle noktaladı: "Bunun da göz ardı etmememiz gerekiyor. Çok kolay olmayacak bazı şeyler. Ama dediğim gibi doğru yapılanma, doğru bir yönetim ile sahada düzgün bir şekilde temsil edilerek en iyi şekilde Göztepe'yi hedeflediğimiz noktaya getireceğimizi düşünüyorum."

BASKETBOL ŞUBE BAŞKANI ATALAR: BİZ GENÇLERE ÖNEM VERECEĞİZ

Çok heyecanlı olduklarını dile getiren Basketbol Şube Başkanı Atakan Atalar, "Biz gençlere önem vereceğiz onlar bizim için her şey. Gelecek sezondan itibaren de keyif verecek takım kuracağız. Göztepe Basketbol'un başarılı olması için arka tarafta çalışan 50 kişilik bir ekip var. Biz çok iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Göztepe'yi 100. yılda da şampiyon yapmayı planlıyoruz" dedi.