Karşıyaka bu kez başaracak

TFF 3. Lig 2. Grup'ta son hafta öncesi şampiyonluk hedefini ıskalayıp 4 yıl sonra ilk kez Play-Off'a kalan Karşıyaka, final kabusunu bu kez aşmaya çalışacak. Karşıyaka, 2001-2002 sezonunda finale yükselen yeşil-kırmızılı ekip Adana Demir'e yenildi. Sonraki sezon direkt 1. Lig'e çıkan Kaf-Kaf, 13 sezon kaldığı bu ligde 2 kez Play-Off oynamasına rağmen Süper Lig'in kapısından döndü. Yıllarca çıkamadığı 1. Lig'den 2016'da, 2. Lig'den 2018'de küme düşen Karşıyaka, 2018- 2019 sezonunda ilk kez yer aldığı 3. Lig'de yarı finalde Vanspor'a diş geçiremedi. Aynı kadroyla Covid-19 pandemisinin yaşandığı 2019-2020'da da Play-Off'a adını yazdıran Kaf-Kaf, finalde Turgutluspor'a kaybetti.

DÖRT RAKİBİNİ ELEMESİ GEREKECEK

TFF 3. Lig'den 6 yıldır kurtulamayan Karşıyaka'nın Play-Off etabında işi bu sezon değişen statüyle daha da zorlaştı. Grubunu üçüncü sırada bitirmesi kesin olan yeşil-kırmızılıların 2. Lig hedefi için toplam 6 maça çıkıp 4 rakibini birden elemesi gerekecek. Karşıyaka'nın ev sahibi olacağı ilk tur tek maç, bu turu geçerse rövanşın yeşil-kırmızılıların ev sahipliğinde yapılacağı ikinci tur 2 maç, Kaf-Kaf'ın saha dezavantajıyla çıkacağı grup finali de 2 maç üzerinden oynanacak. Final ise tarafsız sahada 1. Grup'tan gelecek takımla tek maç üzerinden olacak.