Manisa FK’da rota Adana

Trendyol 1. Lig'de çok sıkıntılı günler geçiren Manisa FK, Altay maçının ardından derin bir nefes aldı. İzmir ekibini 2-0 yenen Manisa temsilcisi, düşme potasıyla arasındaki farkı 4'e çıkartarak bir nebze rahatladı. Ligin bitmesine 3 maç kala önce ateş hattındaki direkt rakibi Adanaspor ile oynayacak Manisa FK, ardından Bolu ve son olarak yine düşme potasından uzaklaşmak için çabalayan Şanlıurfa ile oynayacak. Hedefleri olan ve dişe diş mücadelenin yaşanacağı karşılaşmalarda hata yapmadan lige tutunmak isteyen Manisa ekibi, bu ki maçı kayıpsız atlatmayı hedefliyor.