  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Maraton aşkı ile koştular

Maraton aşkı ile koştular

HABER MERKEZİ
Maraton aşkı ile koştular
İzmirli ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı ile kendisiyle aynı sporu yapan eşi Egor Tropeano, Uluslararası 5. Maratonİzmir'de yarışmanın çok özel bir deneyim olduğunu belirttiler. Sidrex Koşu Takımı ile Sağlıkta Kalite Derneği'nin Hayat Kurtaran Bileklikler kampanyasına bağış toplamak için koşuya katılan Bengisu Avcı, 07.00'de start aldıktan yaklaşık 70 dakika sonra finişe geldi. Egor Tropeano ise 04:13:19'luk derecesiyle finişe ulaştı. Egor'u bitiş çizgisinin önünde eşi Bengisu Avcı karşıladı ve çift, bir süre birlikte koşarak son metreleri tamamladı.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA