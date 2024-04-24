Maraton aşkı ile koştular

İzmirli ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı ile kendisiyle aynı sporu yapan eşi Egor Tropeano, Uluslararası 5. Maratonİzmir'de yarışmanın çok özel bir deneyim olduğunu belirttiler. Sidrex Koşu Takımı ile Sağlıkta Kalite Derneği'nin Hayat Kurtaran Bileklikler kampanyasına bağış toplamak için koşuya katılan Bengisu Avcı, 07.00'de start aldıktan yaklaşık 70 dakika sonra finişe geldi. Egor Tropeano ise 04:13:19'luk derecesiyle finişe ulaştı. Egor'u bitiş çizgisinin önünde eşi Bengisu Avcı karşıladı ve çift, bir süre birlikte koşarak son metreleri tamamladı.