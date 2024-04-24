TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta matematiksel olarak Play-Off'a kalmayı garantileyen Menemen FK, hedefe kilitlendi. Son olarak Uşakspor'u yenerek ilk 6 içindeki yerini sağlama alan İzmir ekibi, saha avantajını elde etmek için çıkacağı karşılaşmalardan galibiyetle ayrılarak hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Sezonun tamamlanmasıyla Play-Off müsabakalarına çıkmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda hata yapmadan sezonu 1. Lig ile taçlandırmak istiyor. Teknik direktör Yılmaz Vural'ın oyuncularına 'asıl mücadelemiz şimdi başlıyor, herkes dişini sıksın' dediği öğrenildi.