Nazilli’de Gürhan Sönmez idmana çıktı

NAZİLLİ Belediyespor'da Teknik Direktör Bülent Ertuğru'ıun yerine göreve getirilen Ligin, teknik sorumlu Gürhan Sönmez, takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Ligde kalma adına büyük önem taşıyan sezonun son maçı Ankaraspor karşılaşmasına takımı çıkaracak olan 53 yaşındaki teknik adam camiaya umut aşıladı. Oyuncuların sezon başından beri onurlu bir mücadele sergilediğine dikkat çeken Gürhan Sönmez, "Takımımız bu maça en iyi şekilde konsantre olacak. Bu ortamı sağlayacağız. Ondan sonra çıkıp en iyi mücadeleyi ortaya koyacağız. İstediğimiz puan ve puanları alıp döneceğiz. Oyuncularımıza güveniyoruz. Onların bunu başarabileceğine inanıyoruz" dedi.