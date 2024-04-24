Saha karıştı Çeşme kazandı

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta Çeşme Belediyespor'un deplasmanda 1969 Bilecik Spor Kulübü ile karşılaştığı maçta saha karıştı. Karşılaşma İzmir ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle devam ederken, 65. dakikada yaşanan bir pozisyon sonrası futbolcular tekme tokat birbirlerine girdi. Olayların ardından maçın orta hakemi Yusuf Burak Özyüzer, Bilecik ekibinde Berat İş ile Çeşme'den Ersin Aslantoğ'a direkt kırmızı kart gösterdi. Saha içindeki gerginlik taraftarlara da sıçrarken, hakem saha komiserine gerekli uyarılarda bulunarak maça devam etti. Gergin geçen karşılaşma Çeşme Belediyespor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.