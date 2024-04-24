Sözeri iddialı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluğu bitime 1 hafta kala kaçırıp sezonu üçüncü sırada bitirerek 4 yıl sonra ilk kez Play-Off oynamayı garantileyen Karşıyaka, Sapanca Gençlikspor önünde gençlere şans verecek. Karşıyaka Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Son maçta herhangi bir iddiamız yok. Onun için o maça rotasyonlu bir kadro ile çıkacağız. Altyapımızdan yetişen oyuncularımıza görev vereceğiz. Perşembe günü son hafta sıralama değişmezse büyük bir ihtimalle sahamızda Anadolu Üniversitesi ile Play-Off'ta karşılaşacağız. Futbol Federasyonu ile yaptığımız görüşme sonrası Play-Off ilk maçımızı gece oynayacağız. En büyük itici gücümüz taraftarımız işlerinden çıkıp tribündeki yerini alabilecek" diye konuştu.

"FİNALLERDE EN İYİ TAKIM BİZİZ"

Karşıyaka Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Play-Off maçları öncesi takımına güveninin tam olduğunun altını çizdi. Deneyimli teknik adam, "Perşembe günü Anadolu Üniverseti maçını geçtikten sonra Turgutluspor-Efeler 09 maçının galibiyle karşılaşacağız. Grup finalini yine büyük ihtimalle Elazığspor ile oynadıktan sonra final maçında 1'inci Grup'tan gelen finalist ile karşılaşacağız. Tüm rakiplere saygım var ama en iyi takım biziz. Benim oyuncularıma güvenim tam. Hacettepe maçını kazanıp taraftarlarımızı mutlu etmek isterdik ve onlarla bütünleşmek isterdik ama olmadı. Biz muhteşem taraftarımız ile Play-Off sonunda bütünleşeceğiz" ifadelerini kullandı.