Trabzon avantajı kaptı

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. İyi bir performans gösteren bordo-mavililer müsabakayı 3-2 kazanarak rövanş öncesi avantajı kaptı. Yarı finalin ikinci ayağındaki maç 8 Mayıs Çarşamba günü aynı saatte Karagümrük'ün sahasında oynanacak. 5. dakikada Karagümrük'ün çıkarken kaybettiği top sonrası sağ kanatta Visca hızlı geldi. Boşnak yıldız içeriye doğru ortasını yaptı, Fountas'ın kafa vuruşu üstte auta çıtı. 15'te Trabzonspor'da Visca, sağ kanattan topu getirdi. Ceza sahasına girdi ve kalecinin sağına doğru yerden düzgün bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu: 1-0. 22'de Sağ kanattan gelişen Karagümrük atağında Rohden ceza alanına girdikten sonra topu içeriye doğru çevirdi. Karagümrük'te Mendes, sağ ayağının içiyle gelişine vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-1. 41'de Trabzonspor'da Mendy içeriye doğru ortasını yaptı. Yerden seken topa Denswil vuruşunu yaptı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

KARŞILIKLI GOLLER SÜRDÜ

44'te Trabzonspor'da Enis Destan, orta alanda yaşanan pozisyonda Fatih Karagümrüklü Ceccherini ile girdiği mücadele sonrasında hakem Ali Şansalan'dan sarı kart gördü. Enis'in pozisyon sırasında rakibine doğru hareketinin ardından VAR kontrolü için çağrılan Ali Şansalan, sarı kart kararından vazgeçip Enis'e kırmızı kart gösterdi. 49'da Trabzonspor'da Fountas, Visca'nın sağ kanattan yaptığı ortaya gelişine vurdu ve takımını 3-1 öne geçirdi. 80'de Karagümrük'te Paoletti, ceza sahası içinden penaltı noktasına yakın bir yerden gelişine vurdu ve farkı bire indiren golü kaydetti: 3-2. Maç 3-2 sona erdi.