Ateşdağlı dönemi

Önümüzdeki sezondan itibaren Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Göztepe Erkek Basketbol Takımı'nda, Gürsel Aksel Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısıyla 48 yaşındaki başantrenör Şahin Ateşdağlı'nın göreve getirildiği açıklandı. Düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Ateşdağlı, "Ne kadar büyük bir camiada tekrar çalışacağımı gördüğüm için çok mutluyum. Yaklaşık 20 yıl önce burada eksik kalmış bir hikaye var benim için. O hikayeyi tamamlamak için ilk konuşmamızdan sonra burada olmayı hiç uzatmadan kabul ettim. Ben yarım kalan hikayeyi bitirmek için burada olmak istediğimi ifade ettim. O açıdan benim için çok önemli bir yer olacak burası. Burada olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"BİRLİKTE İLERLEYECEĞİZ"

Doğru bir yapılanmayla nelerin yapılabileceğini yıllardır Göztepe'nin gösterdiğini dile getiren Ateşdağlı, "Burada sadece tek başıma değil, kuracağımız ekiple birlikte ilerleyeceğiz. Bana düşen ne varsa ben elimden geleni ve aynı şekilde sahaya çıkan herkes de elinden gelen her şeyi yapacak" dedi. Başladıkları maceranın uzun bir maraton olduğunu söyleyen Ateşdağlı, sözlerini şöyle noktaladı: "Bazı şeyler çok kolay olmayacak ama dediğim gibi doğru yapılanma, doğru bir yönetim ve sahadaki mücadeleyle Göztepe'yi hedeflediğimiz noktaya getireceğiz."