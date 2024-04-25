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Haberler Spor Bodrum garanti istiyor

Bodrum garanti istiyor

İnişli çıkışlı bir grafik sergileyen Muğla ekibi Tuzla’yı yenip Play-Off biletini almayı hedefliyor.

HABER MERKEZİ
Bodrum garanti istiyor

Trendyol 1. Lig'de geçen hafta Şanlıurfaspor'u evinde uzatma dakikalarında bulduğu golle yenerek bitime üç maç kala 52 puanla Play-Off hattında beşinci sıradaki yerini koruyan Bodrum FK bu hafta garanti peşinde koşacak. 28 Nisan Pazar günü Tuzlaspor'u da yenerek son hafta öncesi Play-Off biletini almak isteyen yeşil-beyazlılarda teknik direktör İsmet Taşdemir, "Lig her geçen gün zorlaşıyor ve hiçbir takım rahat değil. Herkesin hedefi var ve o hedef doğrultusunda herkes mücadele ediyor. Rakibimiz açısından çok kritik bir maç, bizim için de aynı şekilde kritik. Alt tarafta 4 takım kaldılar. Zor bir maç bizi bekliyor. Ancak kazanıp Play-Off'u garantileyeceğiz" dedi.

ÖZDAMAR: EN BÜYÜK ADAY BİZİZ

Takımın tecrübeli oyuncusu Süleyman Özdamar ise, "Play-Off'u geçen sene finale çıkarak tecrübe etmiştik. Bu sene daha tecrübeliyiz. Play-Off'a kalırsak şampiyonluk yolunda en büyük adaylardan biti olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.

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