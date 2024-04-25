Fener’de Saran iddialı

Sezona 4 kupa hedefiyle başlayan ancak elinde sadece Süper Lig şampiyonluğu ihtimali kalan Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Sadettin Saran, katıldığı bir televizyon programında gündemi değerlendirdi. Başkanlığı iyi yapacağına inandığını ifade eden Saran, "Daha önce istedim ama olamadım. 2 defa ihraç edildim. 2018'de yasal hakkım vardı. Burada önemli olan iyi başkan olmak. 2018'de aday olmadım, oyları bölmenin anlamı yok. Kasım ayında Ali Koç ile görüştük. Çok yoruldun, aday olmayacaksan ben varım dedim. O da 'Senin iyi yapacağına inanıyorum' dedi. İnanılmaz şeffaf yaklaştı bize. Ona yapılmayanı o bize yaptı. Ekim-Kasım ayından beri ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Projelerimizi hazırladık. Maddi kaynak sağladık, uğraşıyoruz" dedi.

'ŞAMPİYON OLMAMIZ İSTENMİYOR'

Fenerbahçe'nin 10 senedir şampiyon olamadığını kaydeden Saran, "Burada futbolda başarı var demek dürüst olmaz. Ama bu başarısızlığı sadece Ali Bey'e bağlamak haksızlık, kötü niyet olur. Bu doğru değil, müthiş bir mücadele var. İstenmiyor bizim şampiyon olmamız. Fenerbahçe'nin üzerinde oyunlar oynandığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.