Göztepe şölene hazır

Süper Lig için son bir maçı kalan Göztepe şölene hazırlanıyor. Pazar günü taraftarı önünde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak 63 puanla ikinci sırada yer alan İzmir ekibi, bu karşılaşmayla matematiksel olarak Süper Lig'e çıktığını ilan etmek için gün sayıyor. Galibiyeti halinde direkt Süper Lig biletini alacak Göz-Göz, şehri adeta karnaval alanına çevirecek. Bugün satışa çıkacak biletlerin Bolu, Keçiörengücü ve Erzurum FK maçlarında olduğu gibi yine tamamının dakikalar içinde tükeneceği tahmin ediliyor.

TARAFTAR ŞOVA HAZIRLANIYOR

Göztepe CEO'su Kerem Ertan, resmi kutlamaların son hafta Bodrum FK maçında gerçekleşeceğini ifade ederken, taraftarlar Başkent ekibi karşısında kutlamaların provasını yapacak. Karşılaşmadan önce müthiş bir koreografi için kolları sıvayan 12. adam, müsabakanın ardından Güzelyalı'yı adeta yangın yerine çevirecek.

SÜPER LİG'E SÜPER PRİM

Göztepe yönetimi futbolcuları süper prim ile ödüllendirecek. Sezon başında belirlenen prim sistemine göre, futbolculara ligde puan başına 500'er Euro veriliyor. Ancak her puan başına hakedilen 500 Euro'nun yarısını ay başında ödeyen yönetim 250 Euro'luk kısmı ise şampiyonluk primi olarak havuzda biriktirdi. Sarıkırmızılılar, pazar günü G.Birliği'ni yenmesi halinde 66 puana ulaşıp şampiyonluğunu ilan edecek. Hedefe ulaşılması halinde prim olarak toplam 33 bin Euro kazanacak oyunculara, bu ödülün yarısı şimdiye kadar hesaplarına yatırıldı. G.Birliği zaferinin sonrası da futbolcular, geriye kalan en az 16 bin 500 bin Euro'yu da (yaklaşık 575 bin lira) şampiyonluk primi olarak hesaplarında görecek.