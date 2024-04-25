Kartal’da Maurizzio Sarri zora girdi

Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Ankaragücü ile deplasmanda golsüz berabere kalan Beşiktaş'ta gözler yeniden teknik direktör adaylarına çevrildi. Kara Kartal'da yeni sezon için gündeme gelen İtalyan teknik direktör Maurizzio Sarri'nin talepleri yönetimin elini yaktı. Asbaşkan Hüseyin Yücel'in görüşmeyi beklediği Sarri küçük bir erteleme talep etti. Il Messaggero'da yer alan habere göre şu an boşta olan 65 yaşındaki teknik adam transferlere yatırım yapmak için siyah-beyazlılardan en az 50 milyon Euro talep etti.

ADA'DAN ÜÇ TALİBİ VAR

Buna ek olarak Sarri, eski takımı Lazio'da beraber çalıştıkları oyuncular Alessio Romagnoli ve Mateo Guendouzi ile yeniden bir araya gelmek istiyor. Transferde bu iki ismi ilk sıraya yazan İtalyan çalıştırıcının talepleri Kartal'ın gözünü korkuttu. Deneyimli teknik adamla Premier Lig ekiplerinin de yoğun bir şekilde ilgilendiği ve Newcastle United, West Ham ve Everton'un ön plana çıktığı öğrenildi.