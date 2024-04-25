Manisa FK’da Devrim farkı

Trendyol 1. Lig'de son maçta düşmesi kesinleşen Altay'ı deplasmanda yenerek nefes alan Manisa Futbol Kulübü'nde yeni göreve gelen Levent Devrim, rüştünü ispatladı. Devrim'in görevde olduğu son üç maçta Manisa temsilcisi yenilgi yüzü görmezken, iki beraberlik ve bir galibiyetle toplam 5 puanı hanesine yazdırdı. Puanını 36'ya çıkaran siyahbeyazlılar, son üç maç öncesi düşme potasıyla puan farkını 4'e çıkararak rahat bir nefes aldı. 16. sıradaki Adana'ya konuk olacak olan Manisa FK bu maçı kazanması halinde ligde kalmayı garantileyecek. Bu sezon 4 farklı teknik adamla çalışan yönetimin herhangi bir aksilik olmaması halinde Levent Devrim ile yola devem etmesi bekleniyor. Manisa ekibi, kritik Adana maçının ardından son iki hafta evinde Bolu, deplasmanda da Ş.Urfa ile karşılaşacak.