Merkezefendi’de German kaldığı yerden

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren Merkezefendi Basket'te Eugene Antony German fark yaratmaya kaldığı yerden devam ediyor. Son 2 sezonu Çin'de Qingdao Eagles ve Fujian Sturgeons kulüplerinde geçirdikten sonra tekrar Denizli ekibine katılan German, Merkezefendi Belediyesi Basket forması ile ilk maçında kendini hatırlattı.

"ONLARI ÇOK SEVİYORUM"

Kritik Ç. Bodrumspor maçında formasına tekrar kavuşan ABD'li basketbolcu 20 sayı atarak galibiyette büyük pay sahibi oldu. Maçta 24 dakika 41 saniye süre alan ve 2 asist yapıp bir de ribaunt alan German, 2'lik 9 atışın 5'inde, 3'lük 8 atışın 3'ünde başarılı oldu ve yüzde 47 başarı sağladı. Daha önce 2021-2022 sezonunda Denizli ekibinde forma giyen Antony German açıklamasında "Ben bu taraftarın ne kadar mükemmel olduğunu zaten biliyordum. Onları çok seviyorum ve için elimden geleni yaptım" ifadelerini kullandı.