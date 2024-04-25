Silva atağı

Trendyol Süper Lig'de son 5 haftaya girilirken ezeli rakibi F.Bahçe ile şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, önümüzdeki sezon yine hem ligde hem de Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Hafta içinde Brezilyalı yıldız Vini Junior'un da menajeri olan İngiliz Nathan Campbell'ı konuk eden Erden Timur'un, Arsenal'ın Milwall'da kiralık oynayan oyuncusu Brooke Norton-Cuffy için bir görüşme yaptığı iddia edilmişti. Bu kez Okan Buruk'un sazı eline aldığı ve Rafa Silva ile bir görüşme yaptığı öne sürüldü. Gelen bilgilere göre Buruk bu görüşmede "Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında oynayacağız. Seninle ilgili planlarım var" diyerek Portekizli oyuncuyu ikna etmeye çalıştı.

RAKİPLERİ DE GÜÇLÜ

Bu sezon Benfica'da bulduğu forma süresi azaldığı için ayrılmaya sıcak bakan Rafa Silva'ya çok sayıda talip var. Portekiz basınının Benfica ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcuya Galatasaray'dan 3.5 milyon Euro'luk bir teklif geldiğini yazarken, Katar'dan da Silva'nın aklını çelebilecek bir teklif geldiği iddia edildi. Alınan bilgilere göre bir Katar kulübü, Rafa Silva'ya yıllık 7 milyon Euro'luk resmi teklif yaptı. Yıldız oyuncunun ise sezon bitene kadar süre istediği öğrenildi. Şu anda Avrupa'dan da çok sayıda talibi olan Portekizli 10 numara konusunda yaşanan bu gelişme, transferi Galatasaray adına daha da zorlaştıracak.