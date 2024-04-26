5. etabın galibi Andresen

2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2024) 5. etabını, Dsm-Firmenich PostNL takımının Danimarkalı sporcusu Tobias Andresen kazandı. Bodrum ile Kuşadası arasındaki 177,9 kilometrelik parkurda düzenlenen etaba 160 sporcu katıldı. Parkurun ilk yüzde 40'lık dilimindeki iki adet 3. kategori tırmanış haricinde düz profile sahip etabı, 4 saat 18 dakika 12 saniyede bitiren Andresen birinci oldu. Sprint finişiyle tamamlanan etapta 2'nciliği, Andresen'in takım arkadaşı Fabio Jakobsen, 3'üncülüğü ise Caja Rural-Seguros RGA takımından Iuri Leitao elde etti. 21 yaşındaki Andresen, 18 saat 51 dakika 57 saniyelik süresiyle genel klasman liderine verilen "turkuaz mayo"yu korudu. Bugün Aydın'dan başlayıp Manisa'ya uzanacak 6. etap, Spil Dağı'nda tamamlanacak.

İZMİR'DE KAPATILACAK YOLLAR AÇIKLANDI 59'UNCU

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun, İzmir sınırlarında düzenlenecek 6'ncı ve 7'nci etapları kapsamında bugün Aydın-İzmir sınırı Pamucak Mevkii Sokak'tan itibaren; Seferihisar-Selçuk yolu, Kuşadası- Seferihisar Yolu üzerindeki caddeler bir süreliğine trafiğe kapatılacak finiş ise Spil Dağı'nda olacak. Yarın da Çeşme Kalesi'nden başlayacak yarış Karşıyaka Bulvarı'nda sona erecek. Belirlenen güzergâhlarda; bölünmüş yollarda yarış yönünde sağ şerit araç trafiğine kapatılacak. Bölünmemiş yollarda ise yolun tamamı, etaplar halinde araç trafiğine kapanacak. Karşıyaka Yalı Bulvarı'nda, Şehit Asım Aksoy Caddesi ile Girne Bulvarı arasında kalan kesim de bir süreliğine araç trafiğine kapalı olacak. Mavişehir Aktarma Merkezi - Konak (121) ve Bahriye Üçok - Karşıyaka İskele (361) otobüsleri devre dışı kalacak. Konak Tramvayı'nda ise 06-00 - 19.00 saatleri arasında hizmet verilemeyecek.