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Haberler Spor Altay’da Özgür’e ödül

Altay’da Özgür’e ödül

HABER MERKEZİ
Altay’da Özgür’e ödül
1. Lig'de küme düşen Altay'ın kaptanı Özgür Özkaya, Altay Sosyal Dayanışma Spor Kulübü tarafından kulübün unutulmaz ismi Erdoğan Tözge anısına 7. kez verilen "Altay'a Hizmet Ödülü"nün sahibi oldu. Alsancak'taki Altay Vakfı'nda gerçekleşen törene pek çok eski yönetici ve futbolcu katıldı. Siyah-beyazlı kulüpte 2018-19 yılından bu yana forma giyen kaptan Özgür'e ödülünü derneğin eski başkanlarından Aybars Akoğlu verdi. Tecrübeli futbolcunun en zor zamanlarda takıma ağabeylik yapması nedeniyle bu ödüle layık görüldüğü vurgulandı.
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