Denizli’den sert çıkış

TFF 2. Lig'deki Denizlispor A Takımı 3 Lig'e, Elit Lig'deki U19 Takımı yerel lige düşerken, alt ve üst yapıdaki başarısızlıklar nedeniyle, camia 2023-2024 sezonu adeta korku filmi seyretti. Sosyal medyada yazılıp çizilenlerden rahatsızlık duyan mevcut yönetim, "Denizlispor pazarlık meselesi yapılamaz" şeklinde kamuoyuna açıklamada bulundu. Son günlerde Denizli FK adı altında yönetimin bilgisi dahilinde yeni bir kulüp kurulduğu ve Denizlispor'un yerini alacağı iddiaları ortaya atılmıştı.

GÖRÜŞME YAPILMAMIŞTIR

Açıklamada, şu görüşlere yer verildi: "Denizlispor Kulübü olarak olağan genel kurulu çalışmalarını sürdürmekteyiz. Tüzük gereği 3 yılda bir Mayıs ayında yapılan genel kurulumuz öncesi, sosyal medyada Denizlispor Kulübü A.Ş imzasıyla yapılan açıklamada, Denizlispor Yönetimi ile toplantı ve görüşmeler yapıldığı yönünde aslı astarı olmayan hayal ürünü paylaşımlar sosyal medyada dolaşmakta, kamuoyuna lanse edilmekte. Bu açıklamalar bizi hayretler içinde bırakmıştır. Kimse ile toplantı ve görüşme yapılmamıştır. Denizlispor Kulübü pazarlık malzemesi yapılmamış ve yapılmayacaktır. Bu tür dedikodu haberlere itibar edilmemelidir. Yönetime talip olanların tek başvuracağı adres, genel kuruldur. Hariçten gazel okumasınlar. Kamuoyu bilgisine sunulur."