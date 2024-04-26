Derbi ateşi: Şampiyonluk yarışındaki Kanarya evinde kritik maçta Kara Kartal’ı ağırlayacak

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 4'e çıkan Fenerbahçe, 34'üncü haftada derbide Beşiktaş'ı Kadıköy'de konuk ediyor. Takımlar son hazırlıklarını yaparken, teknik direktörler de oyun kurgularını planladı. Puan kaybına tahammülü kalmayan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, rakibini ön alan baskısıyla bunaltıp erken golle rahatlamak istiyor. Tadic ve İrfan Can'dan yararlanmak isteyen Kartal, bekte görev yapacak olan futbolculardan da sürekli bindirme istedi. İrfan Can'ı arka direk ortalarında yaptığı bitirici vuruşlara özel olarak çalıştıran Kartal'ın, yıldız futbolcudan sık sık uzaktan şut denemesini de istediği vurgulandı. Bu sezon derbi galibiyeti alamayan Beşiktaş ise bu hasretine F.Bahçe karşısında son vermek istiyor. Serdar Toraktepe ile çıkışa geçen siyah-beyazlılar da derbiye özel bir planla çıkacak. Rakibinin geriden oyun kurarken hata yaptığını gözlemleyen Topraktepe, hücumdaki oyunculardan sık sık pres yapmalarını talep etti. Sarı-lacivertlilerin kuracağı baskıya direnmeleri halinde dakikaların lehlerine ilerleyeceğini düşünen genç teknik adam, daha önceki maçlarda gol bulamayan Fenerbahçe'nin panik olduğunu raporuna yazarak, bu negatiflikten de yararlanmayı hedefleyecek.

DEV MAÇIN HAKEMİ VOLKAN BAYARSLAN

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın yarın saat 19.00'da karşı karşıya geleceği zorlu müsabakada hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Tecrübeli hakem, iki takım arasında 2022- 2023 sezonunda siyah-beyazlıların ev sahipliğinde ligin 8. haftasında oynanan ve 0-0 biten müsabakayı da yönetmişti. Bayarslan bu maçta her iki takıma da ikişer sarı kart göstermişti.

İLKİ YAŞAYACAK

Ligde iç sahada Ankaragücü'nü 2-0 mağlup eden Serdar Topraktepe idaresindeki Kara Kartal, rakibiyle Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda ise golsüz berabere kalmıştı. Fenerbahçe müsabakasıyla ilk derbi heyecanını yaşayacak olan 47 yaşındaki antrenör, Kadıköy'de alacağı 3 puanla kariyeri için de önemli bir adım atmanın peşinde.

10. HEYECANI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal sarı-lacivertlilerin başında 10. derbisine çıkacak. Deneyimli teknik adam F.Bahçe ile 3 farklı dönemde Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı mücadele etti. Kartal, Beşiktaş'a karşı 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Galatasaray'a karşı da 5 maçta kulübede yer alan Kartal, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.