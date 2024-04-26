Efsaneleri solladı

Süper Lig'de attığı gollerle üst üste 2. kez G.Saray'ı şampiyon yapmaya çok yaklaşan Mauro Icardi, adını kulüp tarihine de yazdırıyor. Sarı-kırmızılı forma altında Süper Lig'de 53 maça çıkan Arjantinli yıldız, 42 gol ve 15 asistle tam 57 gole katkı yaptı. Icardi, maç başına 1.07 gol katkısı vererek kulüp tarihinde en az 20 maçta forma giyen yabancılar içinde zirveye çıktı.

ÖNEMLİ İSİMLERİ GEÇTİ

Listenin ikinci sırasında bir başka büyük golcü Mario Jardel yer alıyor. Brezilyalı yıldız 24 maçta 22 gol atıp, 3 asist yapmıştı. Adrian Ilie 30 maçta 12 gol ve 14 asistle üçüncü olurken, Galatasaray tarihinin en büyük efsanelerinden Gheorghe Hagi 132 lig maçında 59 gol ve 49 asistle 4.'lükte kaldı.

RAKİP A.DEMİR

G.Saray, bugün deplasmanda A.Demirspor'a konuk olacak. Yeni Adana Stadı'nda 20:00'de oynanacak maçı Bahattin Şimşek yönetecek. F.Bahçe'nin Sivas deplasmanında 2 puan kaybetmesiyle rakibiyle puan farkını 4'e çıkaran sarı-kırmızılılar, son 5 haftaya girilirken hata yapmak istemiyor. Lig tarihinde bir sezonda 93 puanla en çok puan toplayan takım rekoruna sahip ezeli rakibi F.Bahçe'nin bu rekorunu geride bırakmak için yalnızca 4 puana ihtiyacı olan Aslan'da, Zaha ağrıları sebebiyle kadroya alınmadı.