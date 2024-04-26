Göztepe’den dev atılım

Trendyol 1. Lig'de pazar günü evinde G.Birliği ile kader maçına çıkacak Göztepe'nin CEO'su Kerem Ertan önemli açıklamalarda bulundu. Ertan, şampiyonluk kutlamalarının son hafta Bodrum FK maçında yapılacağını duyururken sanatçı Levent Yüksel'in de İzmir'e geleceği müjdesini verdi. Taraftarları da uyaran Ertan, "Pazar günü kutlama yaparsak taraftarımızın sahaya girme ihtimaliyle Bodrum maçında cezalı oluruz. Taraftarımızdan rica ediyoruz, sonuç ne olursa olsun sahaya girişle ilgili bir aksiyon alınmasın" dedi.

BAKANLIKLA SÖZLEŞME YAPILACAK

Gürsel Aksel Stadı'ndaki mağazalar için son aşamaya geldiklerini belirten Ertan, "Yönetmelik Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanımıza sunuldu. Tek beklediğimiz resmi gazetede yayınlanması. Resmi gazetede yayınlandıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı ile sözleşme yapacağız. Yılın son çeyreğinde kiralamalar ve kiracıların inşaat işleri başlar. 100. yılımıza dolu, işleyen bir kompleksle başlarız" cümlelerini kullandı.

"BÜYÜK DESTEKLER ALDIK"

Göztepe'nin İzmir'in en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu dile getiren Kerem Ertan, "Merkezi yönetimden de büyük destekler aldık. İnciraltı'ndaki olimpik tesislerimizin temelini 23 Nisan'da attık. Çünkü şenlikler için binlerce çocuğumuzu ve sporcumuzu oraya getirdik. Tesislerin yapımına en kısa sürede başlanacağını görüyorum" ifadelerini kullandı.