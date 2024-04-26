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Haberler Spor Kartal’da Nuri Şahin bombası

Kartal’da Nuri Şahin bombası

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş Alman ekibi B.Dortmund’da Edin Terzic’in yardımcılığını yapan Nuri Şahin ile temasta

HABER MERKEZİ
Kartal’da Nuri Şahin bombası

Trendyol Süper Lig'de üçüncülük yarışı verirken Türkiye Kupası'nda da yoluna devam eden Beşiktaş'ta önümüzdeki sezon için teknik direktör arayışları sürüyor. Başarısız sonuçlar sonrası Fernando Santos'un görevine son verilen siyahbeyazlılarda yeni bir teknik direktör iddiası daha geldi.

YERLİDE FAVORİ

Alınan bilgiye göre Kara Kartal, Alman devi Borussia Dortmund'da Edin Terzic'in yardımcılığını yapan Nuri Şahin ile temasa geçti. Başkan Hasan Arat yönetiminin Alman devine genç teknik adamın durumunu Beşiktaş'ta Türk teknik direktörler listesinin başında Nuri Şahin yer alıyor. Hasan Arat ve yönetim kurulu, takımın başına yerli bir teknik adam getirilmesi görüşünde birleşmesi halinde yoğunluğu Nuri Şahin'e verecek. Antalyaspor'da teknik direktörlük yapan 35 yaşındaki genç çalıştırıcı, eski kulübü Dortmund'dan yardımcı antrenörlük teklifinin gelmesinin ardından 2023 Aralık ayı itibariyle Akdeniz ekibindeki görevinden ayrılmıştı. Antalyaspor'un başında 92 maça çıkan Nuri Şahin, 38 galibiyeti, 23 beraberlik ve 31 mağlubiyet aldı.

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