KSK’de 1 numara belirsizliği

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off oynayacak Karşıyaka'da kaleci belirsizliği yaşanıyor. Ligin 23. haftasında Elazığspor karşılaşmasında yediği şok goller nedeniyle kızağa çekilen Haydar Yılmaz'ın yerine eldivenleri Hasan Sürmeli devralmıştı. Elazığ ekibi ile oynanan maçın ardından Anadolu Üniversitesi, 1954 Kelkit, Efeler 09 ve Bulvarspor karşılaşmalarında kaleyi koruyan Hasan, başarılı bir performans sergilemişti. Ancak teknik direktör Erkan Sözeri, deneyimli kaleciyi de kızağa çekerek son Hacettepe 1945 maçında 3. kaleci Enes Kalyoncu'ya eldivenleri emanet etti.

KALEDE BELİRSİZLİK HAKİM

Önümüzdeki günlerde oynanacak Play-Off karşılaşmalarında yeşil-kırmızılı ekibin eldivenlerini kimin eline geçireceği henüz belli değil. Teknik direktör Erkan Sözeri'nin antrenmandaki hırs, istek ve performansa göre karar vereceği gelen bilgiler arasında. Haydar'ın ise sezon boyunca yediği tartışmalı goller nedeniyle kaleye geçmesi düşük bir ihtimal olarak görülüyor.

PLAY-OFF PROGRAMI BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de oynanacak Play-Off maçlarının tarihlerini açıkladı. 1. Lig'de birinci tur müsabakaları 16 Mayıs Perşembe günü oynanacak. İkinci tur ilk maçları 20 Mayıs Pazartesi, rövanşları ise 24 Mayıs Cuma günü yapılacak. Final ise 30 Mayıs Perşembe günü oynanacak. TFF 2. Lig'de 1. tur müsabakaları 9 Mayıs Perşembe günü başlayacak. İkinci turun ilk maçları 13 Mayıs Pazartesi, rövanşları da 17 Mayıs Cuma günü yapılacak.

3. LİG'DE BELLİ OLDU

Üçüncü turda ise 22 Mayıs Çarşamba günü ilk maçlar, 27 Mayıs Pazartesi ise ikinci maçlar oynanacak. Ligde final müsabakası ise 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. 3. Lig'de ise 1. tur maçları 2 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Üst tura çıkan takımlar ilk maçlarını 6 Mayıs Pazartesi, ikinci maçlarını ise 10 Mayıs Cuma günü oynayacak. Bu turu geçen ekipler 15 Mayıs Çarşamba günü ilk maçları, 20 Mayıs Pazartesi ise rövanşları yaparak finale kalacak. 1'inci ve 2'nci grupların finalleri 25 Mayıs Cumartesi, 3'üncü ve 4'üncü grupların finalleri ise 26 Mayıs Pazar günü yapılacak.