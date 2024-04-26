Manisa FK’da John Mary şoku

Trendyol 1. Lig'de bu hafta düşme hattındaki Adanaspor'a konuk olacağı maçta kümede kalmayı garantilemek isteyen Manisa FK'da sakatlık şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekibe ara transfer döneminde dahil olan John Mary sakatlanarak sezonu kapattı. İkinci yarıda 12 maçta 2 gollük performans ortaya koyan Kamerunlu forvetin kasığında yırtık tespit edildiği açıklandı. Manisa FK, "Antrenmanda sakatlanan futbolcumuz John Mary'nin çekilen MR ve yapılan muayeneler sonucunda sağ kasık kas grubunda kas hasarı tespit edilmiştir. John Mary'nin yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalması beklenmektedir" açıklamasını yaptı. 31 yaşındaki futbolcu pazar günkü Adana deplasmanının yanı sıra Bolu ve son Urfa maçlarında sahadaki yerini alamayacak.