Muğlaspor’dan bayrak çağrısı

Bölgesel Amatör Lig 5'inci Grup'ta son 3 maç öncesi 58 puanla lider durumda yer alarak bu hafta şampiyonluk ve 3'üncü Lig'e dönüşünü garantileme ihtimali bulunan Muğlaspor'da Başkan Menef Kıyanç taraftarlara cadde ve sokakları bayraklarla donatma çağrısı yaptı. Muğlaspor Sıtkı Koçman Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Kıyanç, "Muğlaspor şampiyon oldu diye bir algı var. Henüz şampiyon olmadık. Rehavete kapılmamalıyız. Taraftarımızın içi rahat olsun. Ayak oyunlarına karşı kulübümüzün hakkını sabırlı bir şekilde savunuyoruz. Şampiyonluğa giderken şehri harekete geçirmeliyiz" dedi.