Tire şampiyonluk ateşini yaktı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4.'ncü Grup'ta mücadele eden Tire FK, bitime 3 hafta kala şampiyonluk ateşini yaktı. 52 puanlı Çeşme Belediyespor ve Belediye Bolvadin Termalspor ile arasında 5 puan fark bulunan lider sarı kırmızılılar hafta sonu deplasmanda oynayacağı Çeşme Belediyespor maçına kilitlendi. Camia olarak kenetlendiklerini belirten Tire FK Başkanı Hüma Yüksel, "Çeşme Belediyespor karşısında puan veya puanlar alarak rakibimizi oyun dışı bırakmanın hesaplarını yapıyoruz. Çeşme ve Yunusemre'yi yenerek 3. Lig sevincini taraftarımız ile şölen havasında Tire'de kutlamak istiyoruz" dedi.