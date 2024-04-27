3. Lig’de son 90

TFF 3. Lig'de 2023-2024 sezonu bugün oynanacak normal sezonun son hafta maçlarıyla birlikte tamamlanacak. 1. Grup'ta üçüncü sırada yer alan Ayvalıkgücü Bld evinde altıncı basamaktaki Edirnespor'la karşılaşacak. 2. sırayı garantileyip grup içi Play- Off Finali'ne adını yazdıran Aliağa Futbol iddiası bulunmayan Kırıkkalegücü'nü ağırlayacak. 2. Grup'u üçüncü sırada bitirmesi kesinleşerek adını 4 yıl sonra ilk kez Play-Off'a yazdıran Karşıyaka amatöre düşen Sapanca ile deplasmanda karşılaşacak. İzmir ekibinde zorlu maraton öncesi orta saha oyuncusu Sefa Küpeli de sezonu kapattı. Aynı grupta Play-Off'a kalan Turgutluspor normal sezonun son haftasında şampiyonluk için sahaya çıkacak lider Batman Petrol Spor'u konuk edecek.

ADA TEMSİLCİSİ PLAY-OFF AŞKINA

3. Grup'ta son 2 maçını kaybederek Play- Off hattındaki yerini tehlikeye atan Kuşadasıspor evinde ilk 6 biletini kapma yarışı verdiği en yakın rakibi Ağrı 1970'le kozlarını paylaşacak. Aynı grupta son 2 maçından 1 puan çıkaran 4. sıradaki Bornova evinde hedefsiz 1922 Konyaspor'la rakip olacak. Bornova ekibi Play-Off'lar öncesi saha avantajını elde etmeye çalışacak. Geçen hafta Bölgesel Amatör Lig'e düşmesi kesinleşen Akhisarspor, az da olsa kümede kalma ihtimali bulunan Darıca G.Birliği'nin konuğu olacak. 4. Grup'ta geçen hafta evinde Balıkesir'i yenerek kümede kalışını ilan eden Bergama ise deplasmanda Play- Off'a kalmak isteyen Bursa Yıldırım'la karşılaşacak. Tüm maçlar saat 15.00'te başlayacak.