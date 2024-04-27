6. etap van den Broek’in

2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2024) 6. etabını, Dsm- Firmenich PostNL takımının Hollandalı sporcusu Frank van den Broek kazandı. Kuşadası ile Manisa arasındaki 160,1 kilometrelik parkurda düzenlenen Kraliçe etabına 153 sporcu katıldı. 146. kilometrede yarışın tek 1. kategori tırmanışı olan Spil Dağı'na ulaşan bisikletçiler, 1244 metre yükseklikteki bitiş çizgisine kadar yokuş yukarı çıktı. Van den Broek ve Paul Double (Polti Kometa takımı), bitime 3 kilometre kala ana gruptan kopan Merhawi Kudus'ü (Terengganu) yaklaşık 500 metre sonra yakaladı. Son metrelerde sprinte kalkan Van den Broek, 4 saat 10 dakikalık derecesiyle Kudus'ün önünde birinci oldu. Double ise ikilinin 3 saniye arkasında bitiş çizgisini geçti. 23 yaşındaki Van den Broek böylece 23 saat 2 dakika 11 saniyelik süresiyle genel klasman liderine verilen "turkuaz mayo"yu da giydi

BUGÜN İZMİR'DELER

Cumhurbaşkanlığı Turu heyecanı bugün İzmir'e taşınacak. Startı saat 11.30'da Çeşme Kalesi'nin önünden verilecek 125,4 kilometrelik 7. etap, Ilıca, Şifne, Germiyan, Ildır, Urla-Barbaros Köyü, İçmeler, Urla, Narlıdere ve Balçova güzergahını takiben Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan devam ederek, Konak, Bayraklı Sahili, Anadolu Caddesi istikametinden Yalı Caddesi'ne girerek Karşıyaka İskele önünde tamamlanacak. Bu yıl 59. kez organize edilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, yarın İstanbul'da son bulacak.