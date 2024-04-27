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Haberler Spor Aydın filede Defne’yi kaptı

Aydın filede Defne’yi kaptı

HABER MERKEZİ
Aydın filede Defne’yi kaptı
SULTANLAR Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Eczacıbaşı'ndan genç pasör çaprazı Defne Başyolcu ile anlaştı. Mavi-beyazlı kulübün, 18 yaşındaki voleybolcuyu kiralık olarak kadrosuna kattığı belirtildi. Voleybola Nilüfer Belediyespor altyapısında başlayıp, bir sezon Beşiktaş'ta kiralık oynayan ve genç milli olan 1.92 boyundaki Defne, yeni sezonda Aydın ekibinin başarısı için ter dökecek. Aydın Büyükşehir Belediyespor dış transferde Vakıfbank'tan orta oyuncu Zeynep Sude Demirel'le de kiralık olarak el sıkışmıştı.
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