Büyükekşi’den adaylık sinyali

TÜRKİYE'DE gözler TFF'nin 18 Temmuz'da gerçekleşecek olan Seçimli Genel Kurulu'na çevrilirken, mevcut başkan Mehmet Büyükekşi yeniden adaylık sinyali verdi. Özellikle bu sezon yaşanan hakem hataları ve Süper Kupa krizi nedeniyle birçok kulübün tepkisini alan Büyükekşi, henüz net kararını vermediğini açıkladı. Büyükekşi, "Ligler bittikten sonra genel beklentiye bakacağım. Ne iş hayatımda, ne de TFF Başkanlığı'nda koltuktan güç almadım. Bu amaçla oturmadım, oturmam" açıklaması yaptı.

DÖRT RESMİ ADAY VAR

Mehmet Büyükekşi'nin bu açıklamaları yeniden başkanlık yarışı için aday olmaya hazırlandığı şeklinde yorumlandı. Kongre öncesi şimdiye kadar eski Trabzonspor başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF eski başkanı Servet Yardımcı, Türk-Hint iş konseyi eski başkanı Erdal Alkış ve Samsunspor'un eski başkanı İsmail Uyanık adaylıklarını resmen açıklamıştı.