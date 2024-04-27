Egeliler karşı karşıya

Basketbol Süper Lig'de normal sezonun sonuna yaklaşılırken, bugün oynanacak Ege derbileri nefesleri kesecek. Normal sezonu ilk 4 sıra içinde bitirmesi daha önce kesinleşip Beşiktaş'la 3.'lük için çekişen Pınar Karşıyaka, bugün ligde kalışını matematiksel olarak büyük oranda garantileyen Merkezefendi Belediyesi Basket'i ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maç saat 15.30'da başlayacak.

ÇOCUKLAR İÇİN ÜCRETSİZ

Bilet fiyatları öğrenci 75, tam 200 TL olarak açıklanırken, 14 yaş altındaki çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında maçı ücretsiz izleyebilecek. Ev sahibinde sakatlanan Carey ve Kenan, konuk ekipte ise Badzim ile Pecarski forma giymeyecek. İlk sezonunda sondan 2. sırada kalarak kurtuluş umutlarını mucizelere bırakan Çağdaş Bodrum ise bugün Play-Off'u garantileyen Manisa BŞB'yi umutlarını korumak için ağırlayacak.

SADECE GALİBİYET YETMİYOR

Muğla Menteşe Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Ligde 27 haftada 8 galibiyet alabilen Bodrum ekibi 15 galibiyetle beşinci olan rakibine yenilirse resmen küme düşecek. Çağdaş Bodrum kazansa dahi pazar günü 11 galibiyeti bulunan Tofaş deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni mağlup ederse matematiksel olarak lige havlu atacak.