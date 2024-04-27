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Haberler Spor Kuşadası’nda futbolcular çağrı yaptı

Kuşadası’nda futbolcular çağrı yaptı

HABER MERKEZİ
Kuşadası’nda futbolcular çağrı yaptı
KUŞADASISPOR'DA futbolcular ortak bir açıklama yaptı. Siyah-beyazlı oyuncular "Kulübümüzün, özellikle bu şehrin sevdalısı olarak nitelendirilen yönetiminin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeme ve verilen sözleri yerine getirmeme gibi tutumları sebebiyle, Play-Off öncesinde bu açıklamayı yapma zorunluğu hissetmiş bulunmaktayız" ifadelerini kullanırken, camiaya çağrıda bulundu. Play-Off'a kalmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden futbolcular, "Şampiyonluk yolunda bu şehrin ve yetkililerin somut adımlar atarak yanımızda yer almalarını beklemekteyiz" ifadelerini kullandı.
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