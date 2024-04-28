2. Lig alev alev

TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Ege ekipleri bugün birbirinden zorlu karşılaşmalara çıkıyor. Beyaz Grup'ta sezonun son mücadelesine çıkan bir maçı fazla Nazilli Belediyespor, deplasmanda Ankaraspor'a konuk olacak. Naz-Naz, en az bir puan aldığı takdirde ligde kalmayı garantileyecek. Aynı grupta Play-Off biletini alan Bucaspor 1928, Afyonspor ile, rahat konumda olan Altınordu ise Karacabey Belediyespor ile deplasmanda karşıya karşı gelecek. Kırmızı Grup'ta da Play-Off'u garantileyen bir diğer İzmir ekibi Menemen FK, Derince Belediye ile Somaspor, Amed Sportif ile, Fethiyespor ise Etimesgut Belediyespor ile sahasında karşı karşıya gelecek.

HEYECAN FIRTINASI YAŞANACAK

GRUPTA düşmeyi garantileyen iki Egeli ise bugün Denizli'de karşı karşıya gelecek. Denizlispor sahasında son sıradaki Uşakspor'u ağırlayacak. 2. Lig'de tüm mücadeleler saat 15.00'te başlayacak.