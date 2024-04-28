Akigo’dan buruk veda

TFF 3. Lig 3. Grup'ta geçen hafta seyircisi önünde Erbaaspor'a 6-2 mağlup olarak 30 yıl sonra tekrar amatöre düşen Akhisarspor, profesyonel ligdeki son maçında Darıca Gençlerbirliği'ne deplasmanda 2-0 yenildi. İlk yarının 35 dakikası karşılıklı orta saha mücadelesi içinde geçti. 44'te ani gelişen Darıca Gençlerbirliği atağında Yağız attığı golle ilk yarının skorunu belirledi: 1-0. İkinci yarının başında Darıca Gençlerbirliği Hozan ile durumu 2-0 yaptı. Darıca Gençlerbirliği Akhisarspor'u 2-0 mağlup ederken Ege temsilcisi 3. Lig'e yenilgiyle buruk bir veda etti.