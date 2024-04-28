Aliağa şov yaptı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ikinci sırayı daha önce garantileyerek direkt Play-Off 3. Tur bileti alan Aliağa FK, normal sezonun son maçında sahasında Kırıkkalegücü FK önünde gol şov yaptı: 5-3. Karşılaşmaya Aliağa ekibi etkili başladı. Henüz 5. dakikada kazanılan penaltı atışını Berke golü çevirdi ve Aliağa 1-0 öne geçti. Konuk Kırıkkalegücü 17'de Taha ile bulduğu golle skora denge getirdi: 1-1. Bu dakikalarda etkisiz gözüken İzmir temsilcisi 27'de geriye düştü. Bu dakikada Bora skoru 2-1'e getirerek Kırıkkalegücü'nü öne geçirdi. 43'te Hasan Çelik sahneye çıkarak ilk yarının skorunu belirledi: 2-2.

İKİNCİ YARIDA FIRTINA GİBİ ESTİ

İkinci yarıya hızlı başlayan Aliağa FK, önce galibiyeti yakaladı, ardından farkı açtı. 51., 53. ve 64. dakikalarda sahneye çıkan Hasan Çelik, kendisinin 4. golünü kaydederken İzmir ekibini de 5-2'lik galibiyete taşıdı. 83'te konuk takım atağında Seyit Mehmet fileleri sarsmayı başardı: 5-3. Aliağa Futbol, 90'da Mithat Yaşar ile skoru 6-3'e getirirken büyük moral buldu.

NORMAL SEZONU NAMAĞLUP BİTİRDİ

GEÇEN sezon Bölgesel Amatör Küme'den çıkan ve 3. Lig'de ilk yılını geçiren Aliağa FK, hiç yenilgi almayan tek takım olarak sezonu noktalamayı başardı. 28 maçta 19 galibiyet ve 9 beraberlikle 66 puan toplayan sarısiyahlılar, şampiyonluğa ulaşan lider Kepez'in 5 puan gerisinde yer aldı.

RAKİPLERİNİ BEKLEYECEK

NORMAL sezonu 66 puanla ikinci sırada tamamlayan Aliağa FK, Play-Off'a direkt 3. Tur'dan katılacak. Play- Off'ta 2. Tur maçlarını bekleyecek olan İzmir ekibi, 3. Tur'da ilk maçını 15 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda oynayacak. İki maç üzerinden oynanacak 3. Tur'da rövanş karşılaşması 20 Mayıs Pazartesi günü yapılacak. Aliağa bu iki maçı da kazanması halinde 2. Grup'tan gelen takım ile 25 Mayıs Cumartesi günü, tarafsız sahada final biletini almak için sahaya çıkacak.