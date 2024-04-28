Arda İspanya’da manşetlerde

İSPANYA'DA Real Madrid'in deplasmanda Real Sociedad'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından İspanyol basını maçın tek golünü atan milli yıldız Arda Güler'e geniş yer verdi. Spor gazeteleri, milli futbolcunun gösterdiği performansla sınıfı geçtiğini satırlarına taşıdı. Arda'nın Madrid formasıyla ligde yaklaşık 100 dakika forma giydiği hatırlatılırken, bu maçlarda 2 gol atmasına dikkat çekildi. Marca, "Arda, performansıyla teknik direktör Carlo Ancelotti ve takım arkadaşlarını etkiledi" ifadelerine yer verdi. Diğer gazeteler ve spor siteleri de Arda'nın kesinlikle daha fazla süre alması gerektiğini ifade etti.