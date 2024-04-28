Her kulvarda zirvede

TRENDYOL Süper Lig'de Adana Demirspor'u deplasmanda 3-0 yenerek üst üste 15'inci maçını kazanan Galatasaray, kendisine ait en uzun galibiyet serisi rekorunu geliştirdi. Geçen sezon Süper Lig'in 12 ve 25. haftaları arasında biri hükmen olmak üzere üst üste 14 maç kazanarak Beşiktaş'a ait olan Süper Lig rekorunu kıran sarı-kırmızılılar yaklaşık 1 yıl sonra bu başarısını geliştirerek bir basamak ileri taşıdı. Puanını 93 yaparak kendi rekorunu kıran Aslan, Fenerbahçe'nin bir sezonda en fazla puan toplama rekorunu da egale etmiş oldu. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig'de 21 gole ulaşarak gol krallığı yarışında zirveye çıktı. Ligde çıktığı son 6 müsabakada 7 kez ağları havalandıran Icardi, toplamda 21 gole ulaştı.

ICARDI GOL SAYISINI 51 YAPTI

İKİ sezonda resmi maçlarda toplam 51 gole ulaşan Icardi, ayrıca Galatasaray tarihindeki en golcü yabancılar sıralamasında da 3. sıradaki Bafetimbi Gomis'i yakaladı. Orta sahada son haftaların yıldızı olan Dries Mertens de 2 golde asist yaparak toplam asist sayısını 13'e yükseltti. Galatasaray'ın yaşayan efsanesi Fernando Muslera ise kendisine ait olan Galatasaray'da bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorunu kırdı. 38 yaşındaki Uruguaylı kaleci bu sezon 90 dakika sahada kaldığı 32 lig maçının 17'sinde rakiplerine gol izni vermedi ve kendi rekorunu geliştirdi.

DURSUN ÖZBEK YENİDEN BAŞKANLIĞA ADAY

GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek, 25 Mayıs Cumartesi günü yapılacak başkanlık seçiminde yeniden aday olduğunu açıkladı. Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı'nda konuşan Özbek, "Bu onurlu göreve yeniden adayım. Seçilirsem başardıklarımızın daha fazlasını yapmak için hiç durmadan çalışacağım" dedi.