İzmir etabında zafer Andresen’in

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2024) 7. etabı dün İzmir'de gerçekleşirken heyecan dolu yarışı Dsm- Firmenich PostNL takımının Danimarkalı sporcusu Tobias Andresen kazandı. Turun sondan ikinci etabı, İzmir'in Çeşme ile Karşıyaka ilçeleri arasındaki 125,4 kilometrelik parkurda düzenlendi. 3. kategori bir tırmanış haricinde düzlüklerden oluşan etaba 152 sporcu katıldı. Q36.5 takımından James Whelan ve Beykoz Belediyespor'dan Natnael Berhane, bitime 98 kilometre kala ana gruptan ayrıldı.

FİNİŞE AZ KALA KAZA YAŞANDI

Bitiş düzlüğü öncesindeki derin virajda çok sayıda bisikletçi düştü. Toplu finişe sahne olan etabı 2 saat 50 dakika 58 saniyede tamamlayan Andresen, TUR 2024'teki 3. etap zaferini yaşadı. Andresen böylece sprint klasmanında liderliğe yükseldi. Etapta 2'nciliği Timothy Dupont (Tarteletto- Isorex takımı), 3'üncülüğü de Manuel Penalver (Polti Kometa) elde etti.

TUR 2024 BUGÜN BİTİYOR

Akdeniz ve Ege sahillerini geride bırakan bisikletçiler, bugün son etabın yapılacağı İstanbul'a hava yoluyla geçecek. Startı 11.00'de Beşiktaş Meydanı'nda verilecek TUR 2024'ün 105,4 kilometrelik en kısa etabı, Sultanahmet Meydanı'nda bitecek.