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Haberler Spor Manisa yendi Bodrum düştü

Manisa yendi Bodrum düştü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ilk senesini geçiren Çağdaş Bodrum bitime iki hafta kala küme düşme acısı yaşadı. Manisa BŞB ise Play-Off’u garantiledi

HABER MERKEZİ
Manisa yendi Bodrum düştü

BASKETBOL Süper Ligi'nde Samsunspor'dan sonra küme düşen ikinci takım Çağdaş Bodrum Spor oldu. Samsunspor gibi ligdeki ilk sezonunu geçiren Bodrum ekibi, evinde Play-Off'u garantileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 87-67 yenilerek kurtuluş umutlarını matematiksel olarak tüketti.

RAKİBİNE İZİN VERMEDİ

Muğla Menteşe Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyoduna iyi başlayan yeşil-beyazlılar, ilk periyodu 15-24 önde kapattı. İkinci çeyrekte de iyi oyunun sürdüren Manisa BŞB, devreyi de 38-45 önde tamamladı. Üçüncü periyotta Çağdaş Bodrum aradaki farkı kapatmaya çalıştı. Ancak Russell ve Cruz ile etkili olan Manisa ekibi, son bölüme 63-52 önde girdi. Son çeyrekte aradaki farkı iyice artıran Manisa Büyükşehir Belediyespor, dağılan Çağdaş Bodrum'u 87-67 yendi. Bu sonuçla 28 maçta 8 galibiyette kalan Çağdaş Bodrum'un bitime 2 maç kala kurtuluş umudu kalmadı. Manisa Büyükşehir Belediyespor ise 16 galibiyete ulaştı ve Play-Off oynamayı garantiledi.

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