Manisa yendi Bodrum düştü

BASKETBOL Süper Ligi'nde Samsunspor'dan sonra küme düşen ikinci takım Çağdaş Bodrum Spor oldu. Samsunspor gibi ligdeki ilk sezonunu geçiren Bodrum ekibi, evinde Play-Off'u garantileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 87-67 yenilerek kurtuluş umutlarını matematiksel olarak tüketti.

RAKİBİNE İZİN VERMEDİ

Muğla Menteşe Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyoduna iyi başlayan yeşil-beyazlılar, ilk periyodu 15-24 önde kapattı. İkinci çeyrekte de iyi oyunun sürdüren Manisa BŞB, devreyi de 38-45 önde tamamladı. Üçüncü periyotta Çağdaş Bodrum aradaki farkı kapatmaya çalıştı. Ancak Russell ve Cruz ile etkili olan Manisa ekibi, son bölüme 63-52 önde girdi. Son çeyrekte aradaki farkı iyice artıran Manisa Büyükşehir Belediyespor, dağılan Çağdaş Bodrum'u 87-67 yendi. Bu sonuçla 28 maçta 8 galibiyette kalan Çağdaş Bodrum'un bitime 2 maç kala kurtuluş umudu kalmadı. Manisa Büyükşehir Belediyespor ise 16 galibiyete ulaştı ve Play-Off oynamayı garantiledi.